中共強化東南海維護力道 國防部：不排除發生局部衝突

東、南海主權爭議未解，聲索國立場強硬。國防部指出，中共近期強化東、南海區域維護力度，已直接挑戰美、日在亞太地區的安全與利益，如爭議持續惡化，不排除發生局部衝突的可能。

根據近日國防部送達立法院的「5年兵力整建及施政計畫」報告。國防部表示，中共綜合國力已大幅提升，依軍事現代化三步走策略，力爭「2020年基本實現機械化，信息化建設取得重大進展」。

對於共軍戰力整備現況，國防部指出，共軍持續推動軍隊向「機械化」、「合成化」和「資訊化」發展，並在「實戰化」訓練要求下，結合國家戰略構想、軍隊改革進程、兵力結構調整與武器研製能力等。

根據國防部評估：第一，共軍聯合情監偵能力已涵蓋第二島鏈以西全境，足以支持區域內各項軍事行動，續朝全球偵察方向積極發展。

二，火箭軍打擊能力：部署之中（短）程戰術彈道及巡弋飛彈射程涵蓋台灣本島全境，續研製長程反艦彈道飛彈及部署，強化武力犯台及抗擊外軍的能力。

三、空中整體作戰能力：新式戰機及長程轟炸機常態跨越第一島鏈，直接威懾美於亞太駐軍，聯合防空與反飛彈戰力，具多層次火力，及奪取第一島鏈以西制空權的能力。

四、海洋整體作戰能力：積極構建航空母艦「遼寧號」已初具戰力，藉跨區遠海長航訓練提升艦隊協同作戰能力，漸次提升封控台灣海峽及抗擊外軍能力。

五、地面整體作戰能力：陸軍強化航空及特戰兵種建設，藉聯合登陸演訓熟稔對台作戰預案，目前已具備「奪我外、離島」的三棲登陸作戰能力。

六、戰略支援能力：具備在亞太地區全時監偵、對我電磁參數及監偵與指管系統偵蒐、阻斷與干擾電子軟、硬殺能力。

對此，國防部表示，本期程兵力整建規劃，支持「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，並持續落實「國防自主」、推動「國艦國造」及「國機國造」，並以強化「資電攻防戰力」、「匿蹤、精準、無人化」、「多層飛彈防禦」、「機動快速戰力」為整建方向。

此外，在組織調整部分，國防部將精進防空作戰指管流程，縮短反應時間，達「防空作戰與指揮系統一元化」，提升作戰效能。

另，國防部表示，以參謀本部「資電作戰指揮揮部」為母體，整合三軍專業部隊編成「資通電軍指揮部」發揮統合作戰效能，加速資電作能量發展進程，確保「關鍵基礎設施」暨「數位國土安全」。

(中時)