世大運閉幕式解禁!？ 呂秀蓮：中國支持柯Ｐ

副總統呂秀蓮這次參與世大運開幕、閉幕典禮，又居住林口，與選手村為鄰，今天接受電台訪問時就她的觀察表示，「昨天開幕式太清楚，中國要支持柯Ｐ！」「不然怎會開幕式那麼限制那麼多？閉幕式那麼鬆？

呂秀蓮分析，當年高雄拿到世運會，關鍵是當時的馬英九總統，為何馬英九替我們贏得世大運，主要是當時中國支持，「昨天開幕式太清楚，中國要支持柯Ｐ」。

此外，呂秀蓮認為，當天開幕式的陳抗，狀況沒那麼嚴重，當時是誰不讓選手不要進場？這是關鍵，應該要查清楚。

呂秀蓮今天上午接受《POP搶先爆》主持人黃光芹訪問時指出，呂秀蓮指出，開幕當天只有旗子沒有選手，我就覺得不尋常，一開始說世大運只能用「中華台北」不能用「台灣」，但昨天閉幕典禮，滿特殊的，陳建仁副總統十分鐘演講，開口閉口都講台灣，柯文哲也是拼命講台灣，蔡英文在開幕式總統只講兩句「台灣」，中英文版各一，為何開幕式總統只講兩句，為何閉幕式，陳副總統給他相當時間講，且非常自然、非常選舉的語言，都用台灣、中華民國兼差用，「非常非常特殊」。

她說，昨天驚異發現，阿根廷選手披著我們國旗進場，以前見到我們國旗像見到鬼，這次為何閉幕式可以那麼寬容，還有很多人戴著我們國旗帽子出場，為何開幕這麼嚴？閉幕那麼鬆？「開幕式當天，柯市長夫婦坐在我前面，總統在我斜旁班，一舉一動我都有看到」。

媒體報導，好像蔡總統在指揮、形塑柯文哲在狀況外？呂秀蓮說，我在正後面，第一時間我就覺得不對勁，我旁邊是林全院長，我看到市長真的是完全沒動，沒多久蔡總統跑去世大運主席在交頭接耳，相當一段時間後，我說不對啊！怎麼總統衝第一線去跟人家談，秘書長在哪？我看到柯市長的確真的不知道要做什麼，過了好一陣子，我才看到總統府秘書長吳釗燮趕緊從上面下來，再過一陣子，國安局長慌慌張張過來解釋，行政院發言人也才過來跟林全說，外面有陳抗，害選手不敢進來，有人散佈謠言說是恐攻。

呂秀蓮說，有人散佈謠言說有恐怖攻擊，那時我看到進場哩哩落落，當天是誰指揮總統進場，她就覺得要查，因為那天陳抗沒有嚴重到選手都不敢進場，兩個可能，她有出去看，指揮很糟糕，進場大有問題，我不認為那天任何陳抗有可能影響選手，可能有人在散布恐攻，誰決定不讓選手進場？再來就是別有心機，這一定要查。

呂秀蓮說，加拿大也不是沒有抗爭，選手怎麼可能因為一個煙霧彈就不敢進場，真的當天狀況沒那麼嚴重，當天是誰不讓選手不要進場，會不會有人加工？這是關鍵，若決定的人說，沒經驗，因為害怕，那就簡單了。

(中時)