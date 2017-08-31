羽球》沒參加世錦賽 戴資穎依舊是球后
雖然放棄參加世錦賽，但幫助中華隊拿下世大運羽球混合團體與女子單打金牌的戴資穎，在最新公布的世界排名依舊穩坐球后，戴資穎說得好，留在國內拿下世大運金牌不只是為自己，也是為全台灣人。
戴資穎目前的世界排名積分是94409分，比排名第二的日本好手山口茜的77649分多了將近17000分，可見得缺席世錦賽並沒有受到太大影響。李佳馨、江美慧與許雅晴三位世大運選手的排名分別是28、30、31，幾乎沒有變動。
男單方面，世錦賽止步8強的周天成，從原本第4名小跌1名來到第5，拿下世大運男單金牌的王子維維持在第12，許仁豪排名28。
(中時電子報)
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