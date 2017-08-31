《時來運轉》運彩報報之足球 世界盃資格賽 列強爭出線關鍵一週

世足南美洲資格賽，巴西早早出線，剩下7國搶3個名額。圖為巴西球星內馬日前練球。(美聯社)

本週為國際比賽期，2018俄羅斯世界盃資格賽正進入關鍵一週，各大洲都有隊伍可望提前取得出線資格。上週預告的歐洲冠軍聯賽小組評析，將順延至下週。

先關注離我們最近的亞洲區，12強賽最後兩輪分別在今天(8/31)和下週二(9/5)舉行，B組的日本對澳洲絕對是關鍵中的關鍵。已經連續5屆打進決賽圈的日本，主場迎戰連3屆出線的澳洲。日本目前以17分排名小組第一，領先剛剛輸球的沙烏地阿拉伯和澳洲1分，只要日本獲勝全取3分，即可篤定以小組首名進軍俄羅斯。但假如澳洲贏球，將以2分超越日本躍居首名，並且提前出線，因為日本最後一輪作客沙烏地，不可能兩隊都獲勝，積分無法同時追過累積19分的澳洲。

日本已發出必勝令，以免最後一輪作客炎熱的沙烏地迎來更不利的結果。沙烏地原本可處於更佳的出線位置，但30日作客阿聯大公國以1：2失利，導致必須戰勝日本才行，而澳洲最後一輪主場面對墊底的泰國，一般預測可望再進帳3分。

A組的伊朗已經提前取得前往俄羅斯的入場券，南韓與烏茲別克分別以13和12分排在2、3位，南韓31日主場迎戰伊朗，烏茲別克則作客晉級無望的中國，如果南韓與烏茲別克戰罷本輪後仍維持1至2分的差距，那麼9月5日的正面交鋒又將是另一場生死鬥，烏茲別克擁有主場優勢，或許會將南韓打成第3名去踢附加賽。

歐洲區除了主辦國俄羅斯外仍沒有球隊出線，C組的德國18分排名第一，領先次名的北愛爾蘭多達5分，最有機會在本週過後鎖定一個名額。德國先作客鬥捷克再主場對挪威，如果添得6分，加上北愛爾蘭對聖馬利諾和捷克的兩場比賽未能全勝，就可順利搶下小組冠軍。

E組波蘭的情況類似，而且領先蒙特內哥羅和丹麥6分形勢更佳，9月1日作客丹麥將是兩隊成敗的分水嶺。H組比利時領先希臘4分居榜首，9月3日正面對決，主場的希臘爭首名出線是絕對不能輸的一戰。

南美洲除了一騎絕塵早早出線的巴西(33分)外，2到8名之間的差距在6分以內，7搶3的戰況仍混濁不明。次名的哥倫比亞(24分)本週先戰墊底的委內瑞拉(6分)，再鬥輕鬆踢的王者巴西，假如一週雙勝可望甩開糾纏。暫居第4的智利(23分)本週賽程不錯，主場對巴拉圭(18分)作客對玻利維亞(10分)都是後段班，只要能克服高原出賽的不利狀況，也很有機會提升排名。目前排名第5的阿根廷(22分)則情勢嚴峻，作客烏拉圭(23分)有不能輸的壓力，南美洲第5名還要和大洋洲冠軍踢附加賽，雖然贏球機會高但總是有風險。

(中時電子報)