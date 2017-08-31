桃猿日風主題日 巨人吉祥物將現身中職

日職讀賣巨人隊吉祥物傑比兔，將現身桃猿日本風主題日「YOKOSO桃園」擔任嘉賓。(猿隊提供)

Lamigo桃猿將在9月9日(六)至10日(日)舉辦日本風主題日「YOKOSO桃園」，YOKOSO 意即日文「ようこそ」歡迎之意，這個主題趴一分為二，第一次在五月舉辦的時候，首度將國人喜愛的日本文化納入全猿主場，讓球迷朋友接觸和式風情，十番活動讓球迷朋友欲罷不能。第二部下半季再十番活動，第一番由鯉魚女子打頭陣，第二番則由日本讀賣巨人軍吉祥物Giabbit傑比兔一肩扛起。

在遙遠銀河系的某顆星球上住著好奇心旺盛的傑比兔一族， 某天長男傑比兔在宇宙冒險中發生了事故而降落在「地球」上， 這是傑比兔們從來沒有來過的星球，在未知的星球被陌生的人們包圍的傑比兔，被巨人軍的英雄長嶋茂雄所幫助，為了報答長嶋茂雄幫助的恩情，傑比兔開始幫長嶋茂雄所深愛的巨人軍應援，成為最熱情的應援團，巨人軍送傑比兔巨人球衣，從此成為巨人軍的不動吉祥物。

傑比兔不只為日本讀賣巨人軍應援，也在去年首度被日本國家武士隊徵召成為國家隊的吉祥物。現在傑比兔又有新任務，那就是來到全猿主場為「YOKOSO桃園」應援，這也是傑比兔第一次在中華職棒的賽場上現身，代表日本職棒讀賣巨人軍來到桃園為中華職棒加油，也為台日交流搭起友誼的橋樑。

傑比兔將在9月9日(六)以及9月10日(日)為全猿主場應援，在9日的七局帶領大家高唱巨人隊歌，並且帶來招牌禮物槍噴射來自於讀賣巨人軍的見面禮，傑比兔也將在10日(日)下午3時在舞台區舉辦見面會，認識全猿主場的新朋友，感受台灣職棒與日本職棒不一樣的歡樂氣氛。

(中時電子報)