美日防長通話 雙方強化聯合軍演對朝施壓

日本防衛相小野寺五典31日上午與美國國防部長馬蒂斯舉行電話會談，針對北韓發射飛越日本的彈道飛彈，雙方一致同意日美緊密合作以「看得見的形式」進一步加強施壓；日媒稱，這意味著美軍與自衛隊將開展聯合訓練。

日本外相河野太郎也與美國國務卿提勒森舉行了電話會談，就合作促使聯合國安理會通過新的對朝制裁決議達成一致。

共同社31日稱，小野寺在電話中強調，「對我國的安全保障來說，這是程度有別於以往的嚴重威脅。」他還就日本政府決定引進的「陸基宙斯盾系統」再次向美方尋求合作。馬蒂斯提到了通過提供美國的核保護傘加強遏制，並明確表示「對日本的防衛承諾不會動搖」。

小野寺在會談後在防衛省就「看得見的壓力」的具體內容表示，「現在也在與美軍開展聯合訓練等，（所謂看得見的壓力）就是讓這種形式變得更加緊密」。他還稱：雙方相當具體地交換了意見，並請求美方協助日本提升反導能力。

報導稱，預計具體措施除了今年5月已經根據安全保障相關法首次為美國軍艦提供的日常防護外，還包括美國核動力航母與海上自衛隊的護衛艦、美國空軍的戰略轟炸機與航空自衛隊的戰鬥機聯合訓練等。

(旺報)