放寬芬普尼殘留量？衛福部、農委會不同調

衛福部長陳時中今指出，衛福部依舊堅持芬普尼不得檢出。（倪浩倫攝）

芬普尼事件過後，傳出農委會有意放寬芬普尼的殘留量，引來各界不同聲浪。衛福部長陳時中今強調，衛福部的立場「傾向維持現狀」，依舊堅持不得在可食用動物中檢出芬普尼，若農委會真的提出放寬要求，則會請食安辦公室來協調，根據學理、專家意見、安全性等原則來討論，拉近兩者間的見解。

衛福部今舉行記者節活動，部長陳時中表示，面對此次的芬普尼雞蛋事件，衛福部第一時間做了一些措施，有些被批評，有些被肯定，肯定的包括立刻查驗進口紀錄，確認沒有從風險高的地方進口，以及到後市場上抽驗10款蛋，並無發現有芬普尼殘留。

儘管10款蛋都沒問題，但最終結果顯示，有3％的雞蛋出問題，被外界認為採驗結果「過度樂觀」。陳時中說，以3％的數字來換算，只抽10款蛋確實可能「通通過關」，坦言這是統計上的誤差，認為食藥署在發布新聞稿時，用詞應該更為謹慎和精確。而面對有些業者「換蛋」，陳時中認為換蛋沒有錯，業者之間本來就會有商品交易，但必須要把去向講清楚，未來會對此更為要求，各個流向均要做紀錄，下架的效果才能更好。

風波過後，傳出農委會有意放寬芬普尼的殘留標準，像是效法美國的30單位、日本的20單位；陳時中強調，該部的立場則維持原樣，比照歐盟「不得檢出」，若農委會堅持提出放寬的想法，則會請食安辦來召開專家會議，根據學理、專家意見、安全性，來拉近兩部會間的見解。他最後補充，此次事件，外界認為衛福部的聲音較小，主因是發生之初，經食安辦公室的主導下，交由農委會主政。

(中時)