芬普尼蛋下落不明 消基會批食安五環破功

芬普尼蛋事件爆發超過一周，至今仍有問題蛋下落不明，消基會今（31）日指出，食藥署原本說蛋沒問題，4天後防檢局公布驗出芬普尼，那對於相信政府購買雞蛋的民眾而言，政府恐怕要負起法律責任，此外，前瞻計畫編列20億元給食藥署興建實驗大樓不切實際，「蓋國家可以解決哪些食安問題」，批評政府食安五環破功。

今年7月，比利時雞蛋先爆發芬普尼污染，延燒16個歐洲國家，回收雞蛋超過百萬顆，8月開始波及亞洲，從香港、南韓，此時衛福部食藥署稱，今年台灣僅從美國進口約459噸生蛋，抽查10件雞蛋皆未檢出芬普尼，但4天後，8月22日農委會防檢局宣布驗出3件國產雞蛋有芬普尼，台灣進入10天的緊急查驗流程。

農委會查驗全台蛋雞場發現有44件不合格，但後來又爆出嘉義縣原本未檢出的蛋雞場突然檢出殘留，食藥署追查下游更發現嘉義有業者換蛋，6萬顆芬普尼蛋流向交代不清。

消基會指出，事件爆發初期，食藥署無進行大規模查驗、封存，反而輕描淡寫地抽檢，便宣布台灣沒有受到影響，難道政府不用負責？食安五環中，不管是食藥署的「食安雲」或是化學局的「化學雲」，或是農糧署的「生產履歷系統」都未發揮大數據分析、跨部會勾稽查核、有效阻絕的功能，第一環「源頭控管」在本次事件已見破功。

此外，消基會指出，第三環「加強查驗」亦是破功，僅針對雞蛋，並未包括雞蛋衍生製品，例如麵糰、液體蛋等高違規、高風險、高關注產品，提高查驗比率，食安第五環的「全民監督食安」，1919全國食安專線也未見其效，應該要有公正第三方加入例行稽查、緊急處置等工作，像這次芬普尼雞蛋事件就顯示出採樣、指紋資料庫的缺漏，立委在前瞻計畫編列食安經費的美意，應要分配給參與食安的所有單位，而非僅斥資20億元給食藥署興建實驗大樓。

消基會認為，本次事件，食藥署採樣沒有科學性規劃，令人失望，環保署毒物及化學物質局也缺席，農民無所適從，聽任藥商建議購買。以這次事件為例，風險標的除了芬普尼，還有其他殺蟲劑嗎，風險暴露多久，風險來源除了雞蛋，是否還有其他食品中標？請政府也要說清楚、講明白，以安消費者的心。

(中時)