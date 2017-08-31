鄒兆龍被控出軌酸雞屎 小三嗆再PO證據：好好做人
「常威」鄒兆龍近日被控出軌劈腿，小三還曝光一系列摸腿親密照和鹹濕語音，但事後又刪光爆料內容，而鄒兆龍昨（30日）終於親自回應，以「雞屎」比喻這次出軌風波，但此舉似乎惹怒小三，使得她又出面嗆「看來我下手輕了」，揚言會再PO出軌證據。
鄒兆龍捲入出軌風波後，先透過經紀人表示已交由律師處理，昨首度在微博發文：「雞生蛋，雞也拉屎，但你肯定只吃蛋，不吃屎的，對雞如此，對人亦然。」接著狠嗆「你最緊要是多吃雞蛋，少理雞屎，吸取營養，壯大自己。多人放著蛋不吃，整天追究屎，難道你靠吃屎能變壯大？」
而此舉引起小三不滿，昨晚她先PO文稱，「看來我下手輕了，關評論、下熱搜、刪微博一系列動作，沒良心的人不知道感恩，換我是他就大大方方道歉」，認為對方應檢討為何會被曝光，但隨後又把該文刪掉。
而今（31日）小三再發聲，強調自己絕非為了炒作想出道，只是「希望對方從今以後好好做人」，最後撂話若日後再有人出面指控，「我就把證據重新發一遍助她一臂之力」。
(中時電子報)
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