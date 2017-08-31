昔爆強舌吻林心如 「爾康」新女友曝光

周杰當年以爾康一角走紅，今被爆有新歡。（圖／翻攝自娛樂給我五微博）

周杰接嫩女友進家門後，又一同外出約會。（圖／翻攝自娛樂給我五微博）

周杰（左2）曾為宣傳《還珠》來台。（圖／中時資料照片）

47歲大陸男星周杰當年以經典瓊瑤劇《還珠格格》中「爾康」一角走紅，然在戲中與他配為情侶的林心如，曾在《康熙來了》爆料與周杰拍吻戲時遭伸舌頭，幸好她緊閉嘴唇，才沒讓對方得逞，事情過去19年後，今(31日)陸媒報導周杰疑似有了新歡，被目擊親自接一名神似王洛丹與林允綜合體的甜美女子進家門，之後再外出約會。

據《娛樂給我五》報導，日前周杰被捕獲在上海外灘住所門口接一名拿著行李箱、年約20多歲的女子進家門，待行李安置好後，周杰又與該女戴起墨鏡，到外趴趴走，兩人為避嫌還刻意一前一後行走，並雙雙戴起墨鏡，有如情侶，然對此，周杰方面尚未回應，還無法確認該女身分為何。

對於當年在拍《還珠》時傳出的種種黑料，周杰2015年曾開腔表示：「我能向14億人民同時解釋，我就做了。」至於被傳曾欺負蘇有朋等人，周杰則說：「你會澄清你跟幼兒園的誰打過架嗎？」他無奈當年成名後，如今常被酸演藝成績不如同劇其他演員，表示：「我混得不好又怎樣呢？我混得不好是我的事，關人家什麼事？我可不可以問問大家，我不能這樣嗎？」

(中時電子報)