工程車沿路漏油 後方機車摔慘了

警方以交通三角錐將部分受漏油影響的路段圍起來，並派員進行交管。（胡健森攝）

就是這輛特種工程車漏油，導致後方機車接連發生摔車事故。（胡健森攝）

肇事的特種工程車緊急停靠路邊後，仍持續漏出大量的操作油。（胡健森攝）

今天上午由宋姓男子駕駛的1輛特種工程車，在行經宜蘭市中山路時，車上突然不斷漏出大量的操作油，受漏油影響的路段長達2.8公里，並導致有6輛機車因而滑倒，7人受傷送醫。

宜蘭警方今天上午獲報，指宜蘭縣議會附近的中山路段，路面有大量油漬，並導致多起機車摔倒事故，警方立即趕往現場了解，發現路面確實有一道明顯的油漬，且造成多起機車

摔倒事故，警方立即調派民間工程車，先將長達2、300公尺偏向機車行駛的路面以交通三角錐圍起來，並派員進行交管，另通知宜蘭市公所及縣府環保局等相關單位協助清理善後。

還好漏油的肇事車輛駕駛發現有異，隨即將車子停靠在路邊，避免「災情」進一步擴大，尤其前方不遠處就是車流量更大且車速更快的蘭陽大橋，一旦繼續往前開導致橋面都是外漏的操作油，勢必導致非常嚴重的交通事故。

警方進一步清查後發現，受漏油影響路段長達2.8公里，共計造成6輛機車打滑失控摔倒，7人受傷送醫救治，其中傷勢最嚴重的是72年次的簡姓男子，除左手鎖骨骨折、另有2處肋

骨骨折，其餘傷者則是擦挫傷。

宜蘭警分局副分局長林書慶表示，初步了解是這輛特種工程車，車上的油管破裂，導致大量的操作油滲漏，除將宋姓肇事駕駛帶往警局問製筆錄，也將依違反道路交通管理處罰條例及刑法業務過失傷害罪偵辦。

(中時)