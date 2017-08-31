世大運》直播棒球中韓戰人氣第1 但也傷了260萬人的心！

世大運棒球中韓戰網路直播觀看人數高達260萬人，為人氣最多的賽事，但中華隊卻以輸球謝幕。(資料照 鄭任南攝)

據《華視》YouTube統計，世大運網路直播觀看人數，最多人觀看的是棒球中韓戰，但中華隊此役跑壘與守備表現走樣，最終以3比6敗北，也成了國人最心碎的一役。

《華視》YouTube統計，中韓戰網路直播最多有30萬人上線觀看，全場比賽下來累計觀戰人數多達260萬人，為本屆世大運網路直播收看率排名第1的比賽。

豈料，中華隊在這場攸關晉級4強的比賽落敗，被打入第5至第8名排名順位賽，最終只獲得第5，讓這場網路直播人氣第1的中韓戰，變成本屆世大運國人最失望的1場比賽。

(中時電子報)