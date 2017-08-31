世大運》院長宴請代表隊 稱讚選手傑出表現

行政院長林全宴請世大運中華代表團。(黃邱倫攝)

台北世大運中華健兒繳出26金、34銀、30銅，總獎牌榜第三的亮眼成績單，行政院長林全31日中午宴請代表團，林全表示，體育是藝術與力量的展示，也是超越自我極限，專注與全心投入，維持紀律的極致表現，這一切都是選手與教練的功勞，再此感謝你們無私無悔的付出，才能讓全世界看到台灣。

林全說，接下來的體育發展重點在硬體方面著重於高雄左營國家訓練中心專業化，讓訓練中的選手們吃得好、住得好、訓練環境更好；軟體方面，國民體育法三讀通過，未來可以照顧好選手，讓他們無後顧之憂，專心訓練和比賽，為國爭光。

林全表示，「很多人告訴我這次世大運好表現是因為我們有主場優勢，但如果沒有好的教練和選手，一切都是空談。」

林全強調，保護選手是政府責無旁貸的責任，以後代表隊出國比賽都可享受到高規格的待遇，也會積極找尋企業贊助，幫助台灣體育更加蓬勃發展起來。

刷新世界紀錄的舉重金牌女將郭婞淳將世大運徽章，鄭兆村把所有奪金選手的簽名衣服送給林全，然後金牌、銀牌、銅牌選手一一上台和林全合照，整個驗會在充滿喜樂的氣氛中度過。

(中時電子報)