砍2477人奪螢幕殺人王 「他」竟然住在台灣！
好萊塢恐怖片出了名的殘忍血腥，然說到「殺人魔」排行榜，竟然不是西方人奪冠？近來美國指標性電影網站「Screenrant.com」做了一項有趣的統計，讓眾人猜猜各國動作片影星，在螢幕上到底殺了多少人？獲得壓倒性人氣票數阿諾史瓦辛格，竟然不是奪人性命的王者，真正的「螢幕殺人王」身分讓人意外，且「他」目前人竟然住在台灣！
你猜到了嗎？拿下「大螢幕死神」冠軍的，不是好來塢那些火裡來、水裡去的動作紅星，而是叱吒70年代港片圈、人稱「獨臂刀王的武打影星王羽，王羽乃是「新武俠浪潮」底下元祖級的代表人物之一，從影以來拍了超過80部電影，無一例外全是動作片，根據統計，在螢光幕上被王羽奪去性命的人數，竟有2477人，高居榜首地位。
而排在王羽之後的，奪命數量幾乎只有他的一半多，那就是擁有怪物般神力的女星蜜拉喬娃維琪，在螢光幕奪走了1292個「生物」的性命，相信百分之90來自於她主演了15年、洋洋灑灑共6集的《惡靈古堡》系列，而第三名又是華人，那就是拳腳了得的「功夫皇帝」李連杰，在他主演的40多部電影中，一共殺了1076人，其他如周潤發、阿諾、席維斯史特龍、史蒂芬席格等，都榜上有名，但完全不及王羽的紀錄！
(中時電子報)
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