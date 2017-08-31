陸拚金磚 台拚世大運 王丰：前者務實、後者務虛

王丰呼籲國人應從「自我陶醉」中覺醒，警惕對岸正在務實苦幹。(擷取自臉書)

台北世大運在昨(30日)剛剛落幕，廈門金磚五國峰會就即將在下週(9月3日)揭幕，兩者時間距離相近，但性質相差甚遠。對此，知名作家王丰有感而發，他認為兩岸大陸正在務實苦幹，台灣卻還沉醉在務虛的「自嗨」當中。

王丰今(31日)在臉書發文，對兩岸同時期舉辦的大活動作分析。他說，台北世大運今年獲得近百面獎牌的成績固然不錯，但實在不宜過度樂觀，畢竟台灣有主場優勢等因素存在，誰又能保證下屆奧運能有同樣的成就？現在，台灣社會沉醉在一片「自我療癒」當中，這跟吸食自我催眠的鴉片煙有何不同，似乎忘記了該務的「本」。

反觀，廈門現在正為籌備金磚五國峰會，忙得不可開交，整個城市欣欣向榮、充滿朝氣。廈門的高廈林立、高速路密集穿梭，對比相鄰落寞冷清的金門，甚至台北那些陳舊的大樓與馬路，難道不足以讓台灣上下省思嗎？

王丰強調，如果台灣不能從這種「自我療癒」、「自我陶醉」、「自我麻痺」的自嗨意識迷夢中甦醒過來，並且繼續自外於民族分裂的意識當中，那台灣的空轉與大陸的飛躍對比更將持續拉大、拉遠。

(中時電子報)