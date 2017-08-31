向受刑人索賄 高雄監管員依貪汙罪起訴

高雄監獄徐姓主任管理員去年遭檢廉查獲向受刑人索賄，對方家屬因此到茶行寄付賄款、甚至跟徐男到美式大賣場，出錢買牛肉。同監獄黃姓管理員則被查出收賄幫忙夾帶香菸、茶葉等，高雄地檢署依貪汙罪起訴兩男。

(中時)