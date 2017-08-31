休士頓化工廠恐爆炸 當局緊急疏散附近居民

法國工業巨頭Arkema SA在美國德州休士頓附近的克羅斯比（Crosby）設了一家大型化工廠，專門生產有機過氧化物，因為休士頓是這次颶風哈維的重災區，三分之一地區泡在水中，Arkema化工廠也難逃洪患肆虐。廠方表示，替廠內化學物降溫的冷卻系統已失去動力，工廠幾日內恐爆炸失火，但廠方無能為力。當局已緊急疏散附近居民。

(中時)