太電掏空案 胡洪九判14年半 孫道存判3年

太平洋電線電纜公司資產遭掏空案，最高法院認定前太電公司財務長胡洪九，侵吞資產數十億元，將他判刑14年6個月、罰金10億，前董事長孫道存未善盡職責，使胡男有機可趁，將太電海外資產侵吞入己，依偽造私文書罪判刑3年確定，2人都須入獄服刑。最高法院已通知最高檢察署展開防逃機制。

同案被告接替孫道存擔任董事長的仝清筠遭判刑1年6個月，此部分不得易科罰金，另判刑5個月部分得易科罰金；祕書黃靜琳則判刑9個月、得易科罰金，前太平洋光電公司副董事長繆竹怡，判刑4年4個月，爭訟13年的太電掏空案終告定讞。

這起世紀掏空弊案是因胡洪九、孫道存等人未經投審會核准和太電 公司董事會決議，擅自決定投資大陸，為避免主管機關察覺，每一年 度的財務報告都做假。

胡洪九藉太電未經投審會核准設立的太豐行進行境外投資，連續將 太豐行及投資所得資產全數侵占入己，且為籌措太豐行投資資金，未 經太電董事會授權，擅自代表太電背書保證；他在1999年退休離職後 還將太電處分香港港麗酒店所得資金匯入自己帳戶。

台北地院將胡洪九判刑18年，併科罰金10億元，前後任太電董事長孫道存、仝清筠，分別判刑4年、3年2個月，前光電公司副董事長繆竹怡判刑6年，高院考量本案纏訟逾8年，符合速審法減刑，將所有被告略減刑度後仍給予重判，案經上訴，最高法院駁回確定。

本案民事部分，一審判胡、孫連帶賠償太電港幣1億8400多萬餘元 ，胡個人另須賠償太電美金3億200萬多元，其中，胡洪九個人合計得 償還太電98億多元，加計利息後逾百億元台幣，創下我國司法史上掏空案最高賠償紀錄。

(中時)