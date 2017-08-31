青年投入創意 高市茄萣舢筏協會展現新活力

勞動部高屏澎東分署多元就業開發方案提供在地就業機會，進用簡竹君（右二）、毛小驊（右一）、余郁婷(左二)、史俊庭(左一)為高雄是茄萣區舢筏協會注入青年創意，展現新活力。（吳江泉攝）

「我會用縮時攝影行銷活動」、「我會雕刻觀光印章」、「我會用剩餘竹材DIY教學」、「我會導覽行程規劃」、「我會製作螃蟹模型」、「我會生態導覽」…..你一言我一語，青春洋溢的話語此起彼落。毛小驊、余郁婷及史俊庭這3名年約25歲的青年透過勞動部高屏澎東分署多元就業開發方案的就業機會，不僅與高雄市茄萣舢筏協會串起緊密緣分，也為茄萣區就業人力及地方產業觀光發展帶來新契機。

高雄市茄萣區舢筏協會從2010年成為勞動部多元就業開發方案合作夥伴，歷經社會型計畫建構在地產業發展美好前景後，今年開始執行經濟型計畫，不僅以整治二仁溪結合舊聚落漁村風情推展特色旅遊為目標外，也聘用在地青年返鄉就業，透過青年創意與傳統漁村文化的相互交流，帶動出茄萣區自給自足、與水共生的微型產業。

「有成就感、有發揮空間，是青年們在工作中很在意的『點』!」高雄市茄萣舢筏協會專案經理簡竹君說，她透過勞動部多元就業開發方案獲得就業機會，也帶領著多元就業進用人員毛小驊、余郁婷、史俊庭等青年，彼此在工作中相互協助、發揮長才，每個人都能從步出協會開始，就接力解說二仁溪護育過程、紅樹林生態等自然環境，練就一身導覽解說、規劃行程、客製化設計、行銷技巧的好本領。

才滿30歲、一直都在學校進行生態環境議題研究的專案經理簡竹君，「二仁溪現場震撼感受遠遠超過在辦公室裡的研究報告，而勞動部多元就業開發方案政府提供的人力經費、諮詢陪伴資源，都讓我增長許多『專案經理』的工作能力，也對環境保育更具使命感。」

茄萣在地青年史俊庭，就學期間參與環境議題活動，想起家鄉濕地亟待保育，透過多元計畫返鄉就業，「我負責網路行銷，不僅是協會臉書小編，也學會拍攝、剪輯、影音製作及行銷等技巧，更培養生態專業知識，等當兵完，我還想回來茄萣，繼續投入生態旅遊導覽及環境教育工作」。

學地景保育、一直都在NGO團體工作的毛小驊及曾擔任客服工作但對生態保育學有專精的余郁婷，在這項多元計畫中擔任客製化導覽行程設計、DIY教材研發、漁村古老技藝創意發想等工作，「這個運用孔雀蛤、蘆葦、開卡蘆及竹子就能組合的風車」「這用白茅、竹片就能搭成的創意信箱」，兩個女孩的創意發想讓人驚艷，也頻頻自許「我們還要彼此激發更多創意，讓可能被丟棄的物件都有環保重生的機會」。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，勞動部「多元就業開發方案」是為了協助弱勢就業與地方發展，兼顧公益與獲利並存所推動的計畫。高雄市茄萣區舢筏協會透過計畫提供在地就業機會，讓青年創意帶動產業活化，為地方觀光發展激發新契機，可為多元培力合作夥伴的參考，歡迎有興趣的團體逕洽高屏澎東分署所在地之所屬各就業中心。

(中時)