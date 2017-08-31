被陳美鳳狂讚後 名編劇再洩邱澤成功主因

邱澤先前與陳美鳳爆出烏龍母子戀。（圖／中時資料照片）

徐譽庭爆料邱澤私下體貼細心一面。（圖／翻攝自徐譽庭臉書）

35歲偶像劇男神邱澤先前與大他25歲的「最美歐巴桑」陳美鳳爆出烏龍母子戀，事後陳美鳳澄清沒這事，但仍誇邱澤有禮貌、家教好又貼心，言談中充滿讚賞，今(31日)稍早知名編劇徐譽庭也在臉書分享邱澤美好的一面，分享邱澤最近來幫忙代班一日助理，過程中體貼入微、面面俱到，讓徐譽庭也讚揚「做什麼，就是什麼」，正是他身為演員成功主因。

名編劇徐譽庭曾以《我可能不會愛你》獲得金鐘獎戲劇節目編劇獎，最近她擔任電影《我們都愛他！》的導演，並找來邱澤合作，透露邱澤殺青後的隔天，因徐譽庭的助理有事請假，邱澤便來體貼代班，徐譽庭說：「那天我都不用開口，茶、水、咖啡、毛巾、劇本...都會在該發生的時候，出現在我眼前。甚至代替演員走位，都精準到家，收工後，他還陪我送走工作人員才離去。」

對於邱澤的表現，徐譽庭說：「我才終於知道：他做什麼，就是什麼！」並誇獎他這樣的特質正好最適合當演員，「一個好演員，觀察入微，是必須的。」讓網友也回應說：「好棒的好孩子！」、「優秀有才的導演，加上演技一級棒的邱澤，所以產生優質作品，超級期待」、「這篇是炫耀文吧！！！」

(中時電子報)