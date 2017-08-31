世大運閉幕爛尾元凶?網友點名「DJ林哲儀」

世大運的音樂表演，出現許多尷尬情況。DJ林哲儀的演出就被網友批評超冷場，甚至有人直接離場。另外藝人家家和歌手徐佳瑩也都出包，不僅表演失常，就連曲目選擇不當像在打歌，毒舌抨擊毫不留情。

世大運閉幕爛尾元凶?網友點名「DJ林哲儀」

昨(31)天世大運閉幕圓滿落幕，但表演內容遭到網友毒蛇批評，DJ林哲儀遭到網友群起砲轟，認為編曲亂七八糟，曲風也很芭樂，許多人聽不下去離場。而徐佳瑩也因為感冒，歌聲因此失常，網友也認為她選的曲目很不搭。

(中天)