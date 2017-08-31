電腦與AI之父 英大學尋獲失蹤30年圖靈手稿

之前上映的電影《模仿遊戲》，描述天才科學家圖靈的故事，由著名英國男星班奈狄克·康柏拜區飾演主角。（圖/美聯社）

據英國衛報（The Guardian）報導，因電影《模仿遊戲》（The Imitation Game）再次成為全球焦點、被稱為現代電腦科學和人工智慧（Artificial Intelligence）之父圖靈（Alan Turing），一份失蹤30年的手稿，於英國曼徹斯特大學（University of Manchester）意外尋獲。這份約有150頁的手稿，是當時任職於曼大計算機實驗室的圖靈，寫給倫敦大學國王學院（King’s College London）教授麥凱（Donald Mackay）的信件，信中雖未提及他的私人生活，但其對於美國的看法和對人工智慧的論點，卻相當有趣。圖靈於1953年赴美，參加麻省理工學院（MIT）的學術會議，在寫給麥凱的信中，圖靈表示自己憎恨（detest）美國，並對本次旅程相當失望，這個看法也讓後人感到相當意外。

出生於倫敦的圖靈，父母親都是英屬印度的公務員，從小就展現對數學和智力測驗的天份，十歲以前在未接觸微積分前，就能解出不少數學問題。19歲那年考入劍橋大學國王學院，畢業後隔年，就因優異論文而當選國王學院院士。後赴美就讀普林斯頓大學，攻讀博士學位，開始研製俗稱「圖靈機」的計算機器。1939年被英國海軍和軍情六處招聘，成功破譯了德國的恩尼格瑪密碼機（Enigma），但優異成果卻遭以國家機密為由，無限期的隱藏和竊佔。

圖靈失蹤多年的信件和手稿再次被發現。（圖/曼徹斯特大學）

圖靈與友人之間的信件。（圖/曼徹斯特大學）

戰後的圖靈，開始著手研發現代意義上的電腦前身- 曼徹斯特一號的軟體工作，並在此同時也開始對人工智慧投入心血，他所提出的圖靈測試（Turing test），已成為當前研發人工智慧時的一項重要判定標準。而圖靈對於電腦程式的研究，也被後來的英特爾（Intel）和蘋果視為當代電腦之父。但很可惜的是，圖靈卻因為自身同性戀傾向，讓他倍受迫害並接受化學閹割，最終於1954年因誤食沾有氰化物的蘋果而英年早逝，享年41歲。

圖靈的照片和其遺留的手稿。（圖/美聯社）

納粹德國在二戰期間所用的恩尼格瑪密碼機。（圖/美聯社）

對於這批手稿，曼徹斯特大學表示，「雖對於圖靈個人與其家庭生活的涉及相當少，但仍讓我們能夠一窺這位天才的工作習慣和學術成果。現存有關圖靈的一手資料仍相當缺乏，這份150頁的手稿，不僅能讓我們了解他在曼大的生涯，也能讓更多喜愛的朋友，更進一步地認識這位天才人物。」

(中時電子報)