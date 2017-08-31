受刑人暴衝毆打4法警 妨害公務罪起訴
鍾姓受刑人被提訊至嘉義地檢署開庭，訊後還押回嘉義監獄時，卻拒絕配合，副法警長強制上銬並帶出拘留室，鍾意圖亂跑，4名法警欲制止，他衝撞並揮拳打法警，後被制伏，4名法警受傷，但考量鍾嫌疑似精神不佳致有脫序行為，不提傷害告訴，檢察官今天依妨害公務起訴鍾嫌。
42歲鍾嫌有贓物、強盜、詐欺、毒品、搶奪等前科，另有案件經判刑確定，並自2008年10月入嘉義監獄服刑，刑期至2020年，今年7月13日他因案被提訊至地檢署，庭訊後暫押地下一樓拘留室，下午法警欲將他上銬還押監獄，他滯留拘留室不願意配合，黃姓副法警長將他帶出拘留室並強制上，鍾卻朝偵查庭方向亂竄。
楊姓、陳姓及2名吳姓法警共4人紛紛制止鍾嫌，鍾嫌出手揮打、用腳踹反抗，致4名法警身上瘀傷、擦傷，最後合力將鍾嫌制伏還押監獄。
4名法警考量當時鍾嫌疑似精神狀況不佳造成脫序行為，均不提出傷害告訴，但檢察長郭珍妮指示分案偵辦，檢察官今天依妨害公務罪起訴鍾嫌。
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(中時)
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