世大運落幕 外籍選手離台喜獲貼心小禮
世大運在30日晚間圓滿落幕，外籍選手陸續搭機回國，機場免稅店動員上百位員工在出境大廳，舉旗列隊歡送。業者貼心準備了珍珠奶茶、鳳梨酥等台灣美食送給大家，選手們也熱情跟工作人員合照。
機場免稅店人員在走道旁站成一排，熱伸出雙手要與俄羅斯選手們擊掌，還準備逾七百份的貼心伴手禮，送給準備搭機離台的選手們。來自俄羅斯的選手對這次的台灣行表示非常滿意，未來有打算再來。眾多伴手禮中，最受外籍選手青睞的就是台灣茶，而印有台灣標籤的徽章、鑰匙圈也都被一掃而空。
台北世大運順利落幕，各國選手也紛紛離台。在離境的最後一刻，台灣民眾還是用最熱情的心向他們道別。
(中天)
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