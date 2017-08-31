秘密景點曝光！全台唯美自行車道大特蒐

淡水河自行車道從大稻埕延伸至淡水老街，車道設計完善適合親子出遊騎乘。(圖/簡怡欣攝)

傍晚騎經淡水河自行車道，秋日豔陽照射河道，宛如金色水岸。(圖/簡怡欣攝)

時序入秋，微風吹拂，踏上自行車追風愜意不過，沿途風景宛如一台美景放映機，跟著腳步節奏變化一幕幕景色。DailyView透過《百大口碑-自行車道》調查出全台今年最受網友喜愛的自行車道，公布地方唯美的自行車道大特蒐，有些可能連網美都還不知道呢！

#1 淡水河自行車道

首先登場的就是北部的淡水河自行車道了，這裡貫穿到大稻埕碼頭，一路上都是著名的觀光古蹟景點，從紅毛城、滬尾砲台、漁人碼頭到紅樹林生態保護區等，都是不少人來到淡水必探訪的景點。淡水河自行車道右岸及左岸的路線分別是雙園河濱公園到社子島以及左岸的往北可以通至八里左岸、南到二重環狀自行車道。也可以結合藍色公路前往關渡碼頭，環繞一圈淡水都不是問題！還在搭船或者只是逛逛老街玩淡水嗎？試試自行車道，一定可以看到一面不一樣的淡水風景！

聲量高峰為台灣好行為了推行新巴士輕旅行，要讓遊客看到不一樣的日夜淡水河景，除了自行車，搭乘巴士輕旅行也可以是遊淡水的一項新選擇！

#2關山環鎮自行車道

來台東除了著名的伯朗大道一定要來外，關山環鎮自行車道是全台首座自行車專用道、風景讓人流連忘返，全長12公里，分為「親水段」及「親山段」兩部分，整個自行車道都沿水而行，而且水質相當清澈。這裡不像其他自行車道一樣是免費的，需付半票$30、全票$50的票價，但一路上的風景足夠讓人忘憂，這點小錢少喝一杯飲料就能輕鬆得到了不是嗎！

關山環鎮的自行車道負評不到10%，可說是網友多好評的地點，來到好山好水的台東，除了欣賞漂亮的美景外，你也可以來這騎騎單車、踏踏青！

彩虹橋設有愛情造景吸引不少情侶到此散步，亦鄰近饒河夜市。(圖/簡怡欣攝)

#3基隆河自行車道

由彩虹橋開始算的話，沿途會經過七座橋樑最終到達經貿疏散門的基隆河自行車道長達五公里，在生活和環保越被看重的時代，腳踏車專用道更能看出一座現代城市的成效。基隆河自行車道是台北市休閒腳踏車系統中最長的一段，其中左岸的「大佳河濱公園」更是許多活動的指標性地點。透過騎乘單車來到這裡不妨也來參與些有趣的活動吧！

在社群活躍度中新聞及社群提到的比例在短短半年就有100多則，媒體曾報導基隆河為全台十大最美自行車道排行第七，去基隆不用再只是逛廟口夜市了，沿著基隆河騎騎單車，享受北台灣那最美的夕陽吧！

#4 宜蘭冬山河自行車道

沿著冬山河畔的冬山河自行車道起點從冬山火車站至五結大閘門之間，沿路上的風景清幽秀麗，美不勝收，也會經過著名的親水公園，水上活動居多，適合全家大小一起來參與，離台北車程才一個小時的宜蘭，又能遠離都市的喧囂，體驗鄉村生活，如此方便的交通還等什麼？一起出發吧！

宜蘭冬山河自行車道在網路上的好感度高達了86%，大家對這裡的評價多是風景優美、有翠綠風景、環境很好，適合全家大小一起出動的好地方，也是約會好地點，兩人騎著協力車在自行車道奔馳，也增添了一點小情趣。

#5 埔心鄉自行車道

還覺得彰化很無聊的朋友們，不要再誤會它了！彰化也有許多著名景點，而埔心鄉自行車道是一條兼具運動、休閒、旅遊、體驗功能之自行車道。有景點、有小吃、全長4.1公里，田園鄉村一景容易引人入勝加上不遠不近的距離是最適合親子一起出遊的！

可以看到討論聲量不高，但風景卻這麼美，代表現在還不多人知道這個秘密景點，還不趕快趁它紅起來之前去一波！DailyView就是能讓你比網美還要更快一步！

(中時電子報)