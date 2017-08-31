世大運該謝馬英九 呂秀蓮說政治人物要看「命」

世大運閉幕，燒出台北市長柯文哲與蔡英文總統出現了競爭議題，副總統呂秀蓮今天受訪表示，「我有一些感觸，政治人物運勢真的很重要」；她還說，當年高雄辦世運會時，看到陳菊市長、跟劉世芳都在接待馬總統，「但對卸任的陳水扁的感謝一字都沒提，當時我蠻傷心」。

呂秀蓮今天上午接受《POP搶先爆》主持人黃光芹問到，柯文哲這次是天時地利人和，是否造成蔡總統危險。呂秀蓮指出，這次世大運，她認為跟當時的馬英九總統有關，是北京當局讓馬辦，所以連中國的票都投給台灣，才會派當時台北市長郝龍斌去，柯文哲這次感謝郝龍斌是對的，但對馬英九也應該提，當年世運一字不提扁，世大運不提馬。

至於是否算是有人在「收割」？呂秀蓮說，「這是命，我認為還是要感謝馬英九」，開幕式會鬧成這樣，國安單位要勿枉勿縱，一顆煙霧彈不可能搞成這樣，若昨天閉幕式可以寬鬆這樣，是不是又有另外一個因素？又再炒作柯文哲？體育歸體育是錯的，都是跟政治有關。這次有很多強手都沒來，國人同胞也不要過渡自滿。

談到最近蔡政府民調，呂秀蓮說，民調不一定完全可靠，但還是有操作空間，若民調可以操縱，全世界總統都不用選，民主會是真相還是假象？至於柯Ｐ是否已造成蔡連任威脅？呂說，柯Ｐ應該有這夢想，背後操作太明顯，蔡總統應該也知道，公平競爭是無妨，但柯Ｐ要看美國總統前途，柯Ｐ應該以美國川普總統為鑑。

談到內閣人事？呂秀蓮說，過去民進黨執政時的Ａ咖，Ｂ咖也不用，但幕僚高升也不錯，若兩位前行政院願意屈居國營事業，沒什麼不好，派系不是不可推出人選，很多都是從地方局長升上，若國營事業給退休行政院長，應該沒有派系問題。

她強調，內閣每次在猜，林全內閣多可憐，每天被說誰又要下來，當事人尷尬、非當事人無心規劃未來。

至於是否會再挑戰下屆總統？呂秀蓮說，「我也相信命運，不會挑戰總統大位。」。

(中時)