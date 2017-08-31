1.4兆！防陸與北韓 日要求空前軍事預算
在北韓連連發射飛彈後，日本防衛省31日宣布，將尋求達479億美元（約1.4兆台幣），金額空前高的2019年會計年度軍事預算，以加強飛彈防禦系統。
據法新社8月31日報導，這是日本繼與中國因領土爭議，升高安全顧慮後，連續5年增加軍費。
目前的提案要求添置與美國共同研發的新型標準三型2A（SM-3 Block IIA）防空飛彈，以防飛彈齊射等潛在攻擊。此外，提案並要求採購下一代預警與雷達系統。
此外，提案還要求，要採用陸基神盾飛彈防禦系統（Aegis missile-defense system），來補強海基系統。
另一方面，日本為了與中國的釣島領土爭議，在最新的國防預算中，也要求採購6架F-35匿蹤戰機，兩艘護衛艦與高科技裝備。
北韓8月26日與29日都試射了飛彈，其中29日從平壤市順安一帶發射「火星-12」中遠程彈道飛彈，飛行了約2,700公里，飛越日本北海道，渡島半島和襟裳岬上空，最後落在北太平洋海域。
在安全事務上，日本是美國的親密盟友，境內設有美軍基地，並駐有數以萬計美軍，而北韓認為這是威脅。
北韓官媒朝中社8月30日指責日本，說美日「軍事軸心」已對朝鮮半島構成「嚴重的威脅」，而日本正在「加速自我毀滅」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。