1.4兆！防陸與北韓 日要求空前軍事預算

北韓8月29日發射「火星－12」型中遠程戰略彈道飛彈的畫面。（圖/北韓勞動新聞）

在北韓連連發射飛彈後，日本防衛省31日宣布，將尋求達479億美元（約1.4兆台幣），金額空前高的2019年會計年度軍事預算，以加強飛彈防禦系統。

據法新社8月31日報導，這是日本繼與中國因領土爭議，升高安全顧慮後，連續5年增加軍費。

目前的提案要求添置與美國共同研發的新型標準三型2A（SM-3 Block IIA）防空飛彈，以防飛彈齊射等潛在攻擊。此外，提案並要求採購下一代預警與雷達系統。

此外，提案還要求，要採用陸基神盾飛彈防禦系統（Aegis missile-defense system），來補強海基系統。

另一方面，日本為了與中國的釣島領土爭議，在最新的國防預算中，也要求採購6架F-35匿蹤戰機，兩艘護衛艦與高科技裝備。

北韓8月26日與29日都試射了飛彈，其中29日從平壤市順安一帶發射「火星-12」中遠程彈道飛彈，飛行了約2,700公里，飛越日本北海道，渡島半島和襟裳岬上空，最後落在北太平洋海域。

在安全事務上，日本是美國的親密盟友，境內設有美軍基地，並駐有數以萬計美軍，而北韓認為這是威脅。

北韓官媒朝中社8月30日指責日本，說美日「軍事軸心」已對朝鮮半島構成「嚴重的威脅」，而日本正在「加速自我毀滅」。

(中時電子報)