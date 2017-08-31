黛妃逝世20周年 懷孕遭暗殺陰謀論不斷翻新

黛安娜王妃。(美聯社)

黛妃的坐駕在巴黎隧道內自撞而嚴重損毀，黛妃最後也死於這場車禍中。(路透)

黛妃離婚後和男友多耶茲多次被拍。(美聯社)

今天正值英國「人民的王妃」黛安娜逝世20周年，她的2名兒子也從當年跟隨在靈柩後的青澀少年，成長為已經能分擔皇室義務的王子，然而隨著時間的過去，當年讓黛安娜王妃喪命的車禍仍圍繞著的各種陰謀論卻從一直都在，而且不斷翻新，其中英國皇室是幕後真兇的傳聞更是廣為流傳，就連正式的調查報告出爐也無法讓各界完全信服。

長期忍受第三者出現在婚姻生活中的黛安娜王妃1996年終於和查爾斯王子離婚，回歸平民的她私生活卻是更受外界關注，1997年她和埃及富商男友多迪‧法耶茲(Dodi Fayed)交往多次被拍，8月31日從巴黎飯店離開後被狗仔隊追逐，途中車輛失控撞毀，兩人雙雙魂斷阿爾瑪橋隧道(Pont de l'Alma)內，舉世震驚。

巴黎警方查扣追逐黛妃汽車的狗仔摩托車進行調查。(美聯社)

這起王妃香消玉殞的震驚車禍，隨機引來各種質疑聲浪，懷疑並非只是車禍這麼單純，最受人們議論的，包括黛妃男友法耶茲的爸爸老法耶茲(Mohamed Al-Fayed)至今仍然都認為的，就是整起車禍是英國皇室暗殺行動的偽裝，當時菲利浦親王向情報單位MI6下達密令，以免當時兩人已經甚囂塵上的婚訊和懷孕消息宣布後，英國未來的國王將會有埃及裔的同母異父手足。

其中一種陰謀論則是由前MI6探員湯姆林森(Richard Tomlinson)向媒體爆的料，他聲稱暗殺黛妃的方法和暗殺塞爾維亞政治家米洛瑟維奇(Slobodan Milosevic)一樣，利用隧道和刺眼的燈光來蒙蔽駕駛的視線使車輛自撞，不久後該探員也承認這個說法可能有誤。

正值黛妃逝世20周年民眾在倫敦獻花紀念她。(美聯社)

正值黛妃逝世20周年民眾在倫敦獻花紀念她。(美聯社)

巴黎民眾也紛紛獻花紀念黛妃。(路透)

另一種說法則是指出在車禍發生當下，黛妃所乘坐的賓士車輛和一台由特工安德森(James Andanson)所駕駛的菲亞特(Fiat Uno)白色車輛有過接觸，但是至今這台白色車輛都沒有現在任何報告中，而且隧道有14支監視錄影機，卻沒有一支拍下車禍畫面，在加上這名傳聞中用白色車輛干涉黛妃坐駕的特工安德森，2000年時被發現和一輛汽車的全部然成灰燼，儘管警方聲稱這是一場自殺事件，卻更是啟人疑竇。

不僅車輛撞毀有陰謀論圍繞，黛妃在撞車後被送醫的過程也充滿外界質疑，意外發後黛妃的駕駛和男友命喪現場，黛妃則還有一口在，但是緊急通報的過程卻是異常的緩慢，第一時間追至隧道內的狗仔聲稱看到黛妃還有呼吸，但趕來的法國警察卻遲遲不願將她送醫，醫院第一次收到急救通知是在午夜12:26分，但車禍現場距離巴黎硝石庫慈善醫院(Pitié-Salpêtrière Hospital)只有短短3.5英里(約5.6公里)、平常15分鐘的路程，當天黛妃卻在凌晨2:06分，也就是90分鐘後才抵達醫院，最後在搶救後仍不治身亡，相關單位被質疑故意拖延送醫時間。

黛妃和查爾斯王子離婚時英國各報的頭版，舉國震驚。(美聯社)

黛安娜的兩名兒子哈利和威廉王子和他們的父親查爾斯王子1997年參與她的喪禮。右圖為兩名王子29日前往紀念黛妃逝世20周年。(美聯社)

哈利王子和威廉王子29日前往紀念黛妃。(美聯社)

黛妃和查爾斯王子的世紀婚禮，但黛妃婚後因查爾斯和卡蜜拉牽扯不斷的感情飽受折磨。(路透)

當陰謀論甚囂塵上之時，1999年法國司法部經過2年的調查公開車禍結果，指出車禍是因黛妃的司機保羅(Henri Paul)酒後駕駛引致；另外，英國倫敦警察廳也展開了長年的調查，最後在2008年公布了長達800頁的報告，表示沒有任何證據證明車禍與謀殺有關聯，車禍發生時開車的司機確屬酒後超速駕駛，車上的人也未繫安全帶導致悲劇發生。

然而無論官方怎麼說，許多人仍無法相信年僅36歲的黛妃死在了一場單純的車禍意外中，美國危機處理和溝通專家阿諾德(Derek Arnold)就指出，為什麼黛妃逝世已經20年了且在經過各種調查後，陰謀論仍無法散去，是因為首先人們看見的點和點之間無法總是連貫，所以中間便讓陰謀論孳生。再來，陰謀論永遠都比真相具有可看性，各種陰謀論中的令人嘆為觀止、戲劇的成分蒙蔽了大眾的邏輯能力，簡單來說，要一連串的陰謀假設都成真的話，需要令人難以置信的協調和編排。

最後，讓人們更相信陰謀論的最主要原因是我們對自己最終命運的擔憂，研究顯示當人們發現自己對自己的命運幾乎沒有掌控權時會產生一種「混亂」，這混亂導致人們把世界當成對手，所以無論是黛妃之死還是甘迺迪被刺殺，當我們透過陰謀論來解釋一場悲劇時，都會讓人更加安心，這些戲劇性的細節可以讓人淡忘找出真理的強迫感，創造一個純粹黑與白、好人與壞人的世界觀，讓人們的世界觀重新得到解釋，而且一切都說得通的感覺。

(中時電子報)