交部推「國道．綠廊道」 賀陳旦：不是建設是反省

交通部向行政院院會陳報「國道•綠廊道」報告，將持續推動國道永續環境復育，發揮淺山生態廊道和打造動植物庇護所的功能。（交通部）

交通部今（31）日向行政院院會陳報「國道•綠廊道」報告，推動國道永續環境復育，發揮淺山生態廊道和打造動植物庇護所的功能，兼以紀念已故紀錄片導演齊柏林，交通部長賀陳旦在院會後記者會形容，對環境差不多十年來的調查、反省，「此案是交通部到行政院院會報告，不是建設而是反省的最好一個例子。」

賀陳旦表示，台灣的地形狹長，南北向是主要的方向，人為建設和東西向的生態環境難免會有一些衝突，所以長期以來，民眾雖然得到很多方便，但對環境多少有些打擾和傷害。「國道•綠廊道」報告可以「當成是半個世紀以後的反省」。

交通部指出，台灣地形山地及丘陵佔總面積的三分之二，由於中央山脈之自然條件，主要河流多為東西走向，國道南北走向建設無可避免地對地質水文產生衝擊，造成部分路段生物棲地切割與劣化，以致道路致死與外來物種入侵現象陸續浮現。

交通部表示，高公局自97年起展開一系列的國道永續發展與環境復育計畫，研擬永續經營發展策略，長期累積生態調查資料，持續推動相關工作，並完成各生態敏感里程分級管理。從藉由設置動物通道和防護網以減輕動物道路致死事件，到邊坡生態綠化、生態池營造及經營、特有植物異地保存，積極恢復棲地連結與復育。

在減輕動物道路致死方面，交通部說，針對中型哺乳類、鷺鷥、貓狗部分熱點進行改善，至106年中完成總長14公里的路殺熱點改善工作，並在國道3號苗栗通霄路段架設多功能跨越式動物通道，可供石虎、白鼻心、鼬獾等目標物種利用。

交通部表示，未來高速公路局將持續透過動物致死熱點的改善、國道沿線環境的綠化，淺山棲地連結縫合，並串聯鄰近藍綠帶、大面積公園綠地來營造生態庇護所，進而達成國道永續發展與環境生態共存共榮。

此外，高公局也檢視工程全生命週期各個階段，希望能減輕工程對環境的干擾，加強棲地連結、降低道路切割效應，並與周邊藍綠帶串連，發揮淺山生態廊道和動植物庇護所的功能，達成「國道．綠廊道」環境願景。

(中時)