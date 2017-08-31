廣州天河區「大配餐」增「廣氮社區」助餐點

今年7月廣州天河區車陂街，推出的社區居家養老「大配餐」，不僅深受群眾歡迎，居民更希望開通更多助餐點。為因應市民需求，本月初「廣氮社區」助餐點正式「開張」，設在車陂街家庭綜合服務中心內，首周就收到54位老人申請。

在助餐服務點設在一樓的活動室內，樓梯旁是諮詢點。不少還沒報名的老人正在提交資料、填寫申請表，申請「大配餐」服務。到了11時30分，送餐員提著藍色的箱子走進大樓，提前預約的老人均能領到一份午餐。

據了解，助餐企業每日皆提供A、B兩款套餐，每款套餐均有「一葷一素一湯一飯」的搭配。在企業讓利和政府補貼支持下，天河區戶籍老人（60歲以上）每頓只需自費6或8元（人民幣，下同），其他戶籍老人（60歲以上）也能享受優惠價12元／餐。目前，訂餐採用現金預付的方式，以後將會開放智能飯卡。

天河區惠愛社區服務社工作人員王家寶說：「若加上位於東圃大馬路的日間托老服務中心，目前車陂街『大配餐』助餐點共有2個。有需要的老人可在周日至周四向社區居委會或家庭綜合服務中心提出申請。」

(旺報)