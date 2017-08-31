罕病臉冒血管瘤 台大成功調製全台唯一藥膏
結節硬化症患者有9成會發生臉部的血管纖維瘤，易隨著氣溫、情緒發紅而破皮流血，但國內目前為止尚無藥廠生產對結節硬化症臉部血管纖維瘤有療效的Rapamycin藥膏，台大醫院在院內藥劑部協助下，今年9月起病患只要在整合門診就診就可處方藥膏，塗抹治療。
台大醫院皮膚部醫師廖怡華表示，結節硬化症患者極高比率發生臉部的血管纖維瘤，可能從2到5歲發生，在鼻部及兩頰冒出膚色到紅色的突起丘疹，嚴重者一碰就流血，對外觀影響極大，屬於罕見疾病的結節硬化症，預估發生率為萬分之一，在台灣目前僅確診約550多人，絕大多數人未被發現。
若以內科療法口服mTOR抑制劑雖也可以改善臉部血管纖維瘤，但可能產生全身性副作用，單純以外用塗抹的方式治療，對病患是最安全的方式。
不過，Rapamycin藥膏目前並無藥廠生產製造，病患對藥膏的取得是一大困難，台大醫院在藥劑部的協助調製下，自2017年9月起病患於結節硬化症整合門診就診可處方Rapamycin藥膏。
廖怡華說，台大醫院經一年臨床實驗證實，使用0.1%Rapamycin藥膏，每天2次、持續12周後，臉部血管纖維瘤嚴重度減緩3成。不過，受限國內法規，目前這款藥膏僅能在台大結節硬化症整合門診就診時處方使用，是目前全台唯一成功調製出藥膏的門診。
(中時)
關鍵字：血管纖維瘤、Rapamycin藥膏、結節硬化症
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