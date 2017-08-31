新北國際移工足球賽10月登場 9／20前報名

新北市政府勞工局為促進移工與本國勞工彼此文化交流，將於10月22日在新莊足球場舉辦「2017新北市國際移工足球競賽」。（葉書宏翻攝）

世大運足球熱潮席捲全台，新北市政府勞工局為促進移工與本國勞工彼此文化交流，將於10月22日在新莊足球場舉辦「2017新北市國際移工足球競賽」，歡迎所有喜愛足球的勞工朋友一同參加。

足球競賽採單淘汰制，在11人制足球場辦理8人制足球賽，上、下半場各20分鐘，中場休息10分鐘。球員與隊職員之國籍皆無限制，但競賽進行時場上球員需有5位以上為外籍移工。

冠軍隊伍將獲得新台幣3萬元、亞軍新台幣1萬5000元、季軍新台幣1萬元及殿軍新台幣8000元。活動報名自即日起至9月20日為止，詳情請上臉書「2017IMFC」或電洽02-29701011查詢。

(中時)