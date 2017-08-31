新北三峽國光段社宅241戶 最快108年底完工

新北市三峽國光段青年社會住宅新建統包工程，已完成招標。（葉書宏翻攝）

新北市三峽國光段青年社會住宅新建統包工程，已完成招標，市府社宅藍圖再添一處，基地緊鄰捷運三鶯線LB06站預定位置，交通便利、生活機能完善，未來預計提供當地新舊里民多元的開放廣場、綠地，總興建戶數約241戶，最快預計108年底竣工。

三峽國光社宅由潤弘精密工程事業股份有限公司攜手三門聯合建築師事務所規劃，預計興建地上10層以上，地下2層，因基地緊鄰民生街，鄰近臺北大學腹地，周邊有北大、龍埔國小等文教區，為新北市青年就學重要區域。

因鄰近捷運站，考量三峽區域青年族群較多，經市府評估鄰捷運之需求房型多以套房為主，因此規劃多元房型滿足不同需求，房型分別為一房（8至10坪）、二房（16至18坪）、三房（22至24坪），比例分別為5:3:2。

市府更善用基地特性規劃戶外共享綠地與開放空間，塑造市民之公共休憩活動場所、兒童遊戲空間，建築設計更導入了綠建築、智慧建築及通用化設計概念，完工後可提供不同年齡層或身心障礙民眾承租，是一棟永續、節能、智慧的時尚好宅。

城鄉發展局長柳宏典表示，市府多年來持續追求興建「高品質、高水準」之青年社宅，提升優質友善的居住環境及永續建築的形象，更符合市府推動「在地就業、就學、就養及在地樂活」的施政理念，打造健康、舒適、樂活的好宅。

(中時)