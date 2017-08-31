「守護健康，衛你著想」本周六淡水登場

新北市衛生局的年度大戲「衛教主軸宣導活動」即將在2日（周六）下午5時於捷運淡水站站後廣場登場。今年主題「守護健康 衛你著想」囊括幸福大小事的送子鳥資訊服務網、電子煙防制、肺結核等傳染病防治，以及食品資訊素養與珍惜醫療資源等。

今年更有國際扶輪3490地區資源挹注，現場闖關及摸彩獎項比往年更加澎湃，有知名國際廠牌40吋液晶電視等共10多萬元的摸彩好禮及2000份闖關贈品大放送，更有癌症篩檢、義診、按摩、養生茶等免費服務，歡迎民眾攜老偕幼參加。

衛生局企劃科長楊時豪指出，衛福部每年都會與衛生局攜手，宣導中央推行重大政策正確健康觀念的活動。今年是打造友善生養環境的「送子鳥資訊服務網，圈住您的幸福大小事」、魚目混珠的新型菸害「電子煙防制知能」、蠢蠢欲動的肺結核及愛滋病與腸病毒等「傳染病防治」；重大民生的「食品資訊素養」與醫療資源均衡發展的「珍惜醫療資源，健保服務帶著走」等。

今年比較特殊的是，由於往年的活動都吸引不少民眾踴躍參加，而活動重點也與國際扶輪3490地區的社會公益理念相契合，因此今年的「衛教主軸宣導活動」由該社總監謝漢池呼籲社員傾囊相助，也使得這次活動的贈品更加豐富。有40吋液晶電視、空氣清淨機、運動手錶等多項高級好禮。

活動除了有救援小英雄Poli宣導電子煙危害、兔寶寶說書送子鳥系列繪本；驚奇逗趣的魔術表演宣導食品資訊；將珍惜醫療資源的正確概念融入喜劇表演中。

藝人田亞霍提升民眾對傳染病防治的認識外，現場也安排多種互動有趣的闖關活動，將健康知識透過寓教於樂的方式傳達，有舞台表演、闖關送贈品遊戲以及摸彩贈大獎等，活動精彩可期，歡迎市民踴躍參加。

(中時)