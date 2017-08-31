《小明星》登優酷平台 網友直呼：終於能光明正大看
由吳宗憲和女兒Sandy（吳姍儒）主持的《小明星大跟班》，自去年接手《康熙來了》後播出，收視屢屢創新高，更奪下同時段冠軍，網友都喜歡父女間的互動，現大陸最大網路平台之一優酷平台，也相中它的高人氣，成為繼《康熙來了》之後，唯一獨家播放的台灣綜藝節目。
吳宗憲和女兒Sandy去年獲得金鐘51最佳綜藝節目主持人肯定，勝出原因就是組合特別，因為父女倆在節目中扮演不同世代的想法與對話，憲哥維持一貫獨特搞笑風格，而Sandy也有大將之風，尤其她常吐槽自己爸爸，總能逗得觀眾大笑。
現優酷也獨家播放《小明星大跟班》，讓網友都直呼「終於可以光明正大的看憲哥的節目」，不用通過地下管道來觀看，讓大家都很期待憲哥與Sandy父女間的可愛互動，結束了台灣綜藝無法正式登陸的尷尬史。
(中時電子報)
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