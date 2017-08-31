高鐵台中站土地開發招商文件 高鐵局公開徵求意見

交通部高速鐵路工程局今發布新聞表示，為使「高鐵台中車站地區事業發展用地開發經營案」招商文件（草案）內容更加周全，訂於2017年8月31日至2017年9月20日止辦理草案公開徵求投資人意見。高鐵局說明，該案是因應產業發展所需，帶動車站特定區發展，將台中站附屬事業用地（新高鐵段70地號）以設定地上權方式，引入民間投資及經營創意，並鼓勵投資人朝複合式方式開發，例如：各類零售商場、旅館、辦公、餐飲及休閒娛樂等商業設施。

高鐵局說明，由於該案基地緊鄰台中高鐵車站，屬於高速鐵路台中車站專用區整體計畫涵蓋範圍，站區廣場及交通設施（新高鐵段79、71地號）將交由開發人規劃，整體開發使用，無償認養，其形狀及位置得依台中高鐵站區審議小組審議通過後之計畫辦理。

高鐵局表示，該案預定採設定地上權方式辦理，存續期間為70年，最優申請人須與高鐵局簽訂地上權契約並支付地租與權利金，地租年息率3.5％，為降低投資人對於申報地價漲幅變動風險所造成投資疑慮，其中2.3％依簽約當期計收，申報地價調整時，不隨同調整，另1.2％隨申報地價調整。

高鐵局指出，該案招商文件（草案）將於高鐵局網站的「最新消息」公告，並可請致電高鐵局或開發顧問仲量聯行股份有限公司（02-87589898 不動產策略顧問部）洽詢，歡迎有意願參與投標之投資人參閱。

高鐵局強調，各界如有寶貴意見，請於今年9月20日下午5點前，以書面郵寄至高速鐵路工程局（新北市22041板橋區縣民大道二段7號9樓）。高鐵局將彙整各項意見後，以不署名提供意見單位（人員）方式統一公開回覆。

(中時)