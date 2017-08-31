台灣虎航攜手JR東日本提供多重優惠套票組合

台灣虎航攜手JR東日本推陸空套票。圖：台虎提供

本土第一及唯一的平價航空台灣虎航，分別從桃園及高雄二地提供台日往返之載客服務，現飛航日本9航點，提供往返12條航線，是目前提供最多台日往返航線的平價航空公司，也造就了台灣虎航與JR東日本此次的合作計劃，讓喜愛赴日旅遊的民眾，能藉由JR鐵路周遊券的方式，玩遍日本無極限。

日本的鐵道密集且便利，JR鐵路周遊券已成為許多赴日旅遊的旅客必備的交通工具之一。台灣虎航發現有許多喜愛赴日本旅遊的旅客們，會交叉組合不同的航點或是同點進出，在鄰近地區進行深度旅遊，也造就了台灣虎航攜手JR東日本一起合作，再由JR東日本聯合JR西日本及JR東海，提供JR鐵路周遊券的優惠套票組合，數量有限售完為止，由創造旅行社在台獨家販售。

內容包括：JR東日本南北海道鐵路周遊券、JR東日本鐵路周遊券(東北地區)、北陸拱型鐵路周遊券、關西&廣島地區鐵路周遊券、山陽&山陰&北部九州地區鐵路周遊券、西遊紀行-瀨戶內地區鐵路周遊券、高山‧北陸地區鐵路周遊券、阿爾卑斯‧高山‧松本地區鐵路周遊券。

台灣虎航也推出日本線機票（沖繩那霸航線不含）的機票價格10％折扣優惠，為和JR鐵路周遊券組成史上搭乘範圍最廣的「陸空套票」。有興趣的旅客可於2017年9月1日起至2018年2月28日止，向指定旅行社購買台灣虎航沖繩以外任一日本線機票，即可以優惠價格購入上述的JR鐵路周遊券。若JR鐵路周遊券提早售完，此活動即視為結束，且不另行公告。

而針對喜愛海島型渡假的旅客，也可向指定旅行社購買台灣虎航的日本沖繩航線機票，除機票價格可享10％的折扣優惠之外，還可再購買延伸的跳島旅行機加酒組合，行程內容包括由沖繩那霸前往久米島、宮古島或是石垣島的來回機票及一晚島上住宿，還附贈早餐。銷售時間為2017年9月1日起至2018年3月24日止。

台灣虎航表示，期待未來能推出更多具話題且符合市場需求的行程組合，除了刺激市場的買氣之外，也望能造福更多的虎迷，藉由週邊加值服務或是不同的產品組合，持續打造不一樣的平價航空，讓乘客每次選擇搭乘台灣虎航，都是全新的體驗。

(工商)