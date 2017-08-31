高鐵左營北上首班車 10／3起提前至5點50發車
台灣高鐵調整北上列車發車時間，自10月3日起（二）起，原自左營站發車的車次編號200北上列車，發車時間由凌晨6點將提前至5時50分，9月6日（三）凌晨零時起開放購票。
高鐵指出，為加強服務中、南部旅客清晨搭機出國或北上商務洽公需求，10月3日起將調整原先6點由左營站發車的北上列車，提前至5點50發車，除增加停靠雲林、彰化二站外，並調整車次編號為300，沿途停靠左營、台南、嘉義、 雲林、彰化、台中、桃園、台北及南港站。
高鐵每周提供974班次列車的旅運服務，週一至週五清晨5時50分至7時之間，由左營站發車的北上列車達7班次，停靠模式包括：直達車、跳站式與站站停等，以滿足旅客多元化旅運需求。
自10月3日起，台中以南各站旅客搭乘首班300車次北上列車，均可在7時26分抵達高鐵桃園站，並於7時44分抵達台北站，提升旅客轉乘接駁的便利性，行程安排將更具彈性。
此外，高鐵攜手華航、華信、長榮、立榮等航空業者推出「高鐵航空聯票」優惠：凡購買與高鐵合作航空公司國際航線機票，並加購高鐵航空聯票，可享標準車廂8折、商務車廂現行售價85折優惠。
(工商)
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