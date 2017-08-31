跨域推廣藝文 國資圖辦《推理音樂會》

國資圖引進跨域藝文活動，推出的親子繪本朗讀音樂會，營造溫馨音樂體驗。（陳淑芬翻攝）

國立公共資訊圖書館近年引進跨域藝文活動，繼8月份舉辦親子繪本朗讀音樂會後，9月2日再推出《推理音樂會》。國資圖今天表示，將演出音樂家拉威爾、德佛札克及艾爾加等3人的經典作品，並透過有趣故事劇情，將民眾拉進舞台參與與音樂家及演員同樂互動。

國資圖透過文化部媒合與「樂興之時管絃樂團」演藝團合作進駐計畫今年邁進第2年，在8月份安排2場親子繪本朗讀音樂會， 9月2日將再推出《推理音樂會．音樂家集體失憶事件》。

音樂會中將演出音樂家拉威爾、德佛札克及艾爾加等人作品，並融入精彩劇情，以音樂家離奇集體失憶，祭出獎賞徵求「破案高手」協助的故事為主軸，將民眾拉進舞台參與劇情，與音樂家、演員互動同樂一起解開謎底，還原失憶音樂家們的記憶。

國資圖館長劉仲成表示，希望結合書香與樂聲推廣音樂藝術，並與在地生活脈動緊密結合，為大小朋友營造驚喜溫馨的音樂體驗，以寓教於樂方式培養聆賞精緻藝術的品味，創造充滿樂趣的多元學習體驗。

(中時)