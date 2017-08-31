台、韓自駕遊事故多 沖繩警籲業者勿租車

沖繩宮古島警署交通課的男警官要求要求租車公司勿租車給中、韓旅客，理由是肇事率高，因語言不通事故處理費時。

《琉球新報》報導，這名警官24日在與宮古島的租車業者舉行意見交流會時，要求租車業者勿租車給中國、韓國人，理由是因為警署的中、韓語翻譯人員不足。該警官雖說那是他個人的意見，但立刻引起軒然大波。

該警官表示，外國人租車常發生車禍，交通事故處理費時，對於需翻譯人員趕到事故現場之外國旅客，最好不要租車給他們，但可以租車給英語系國家的遊客。

報導指出，與會的租車業者表示，「沒想到警察會說這種話，我們並不在意，但現在沖繩正致力推動觀光，他竟說出這種消極的話。」

沖繩人權協會事務局長永吉盛元表示，「這還不能說是對外國人的歧視，但警員的認知確實有不足，可能會被認為是警察在妨礙民間業者的營業。」

沖繩縣統計指出，2016年外國人在沖繩租車造成擦撞事故的達9648件，較2015年增加近一倍，大多是物損事故，主要是台灣、香港、南韓來的觀光客因不習慣右駕而肇事。

日本各地方政府也想盡辦法減少自駕遊外國旅客的交通事故。沖繩縣租車協會特別製作了「外國人駕駛中」的吸鐵貼紙，租車業者也打算引進左駕虛擬實境的練習裝置以及防止車體擦撞的系統等，同時建議外國旅客租車自駕遊時最好加入保險。

有鑑於外國租車遊客日增，日本國土交通省今年秋天起將開始進行防止交通事故的實驗，擬利用出租車的ETC收集容易發生事故的路段等資訊，在危險路段設置多語言路標，以喚起觀光客的注意。

(中時)