八仙塵爆停業新北再敗訴 將繼續上訴

新北市八仙樂園粉塵爆炸，造成超過上百位民眾燒燙傷送醫。（本報資料照片）

前年發生「八仙塵爆」釀成15死484傷，新北市府命業者「八仙樂園育樂股份有限公司」停止營業，八仙不服提訴願成功獲撤銷後，新北市府再提行政訴訟，台北高等行政法院今（31）日審結，認為全面禁止營業處分違反比例原則和明確原則，判決新北市府敗訴。

對此，新北市政府新聞局長張其強表示，因案件受害人數眾多，為社會囑目案件，且業主的刑事責任仍在地檢署偵辦中，新北市政府將持續上訴至最高行政法院。

(中時)