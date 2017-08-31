原諒車震偷吃尪 女星克服不孕產兒

川崎希原諒車震偷吃老公，日前平安產下兩人愛的結晶。（圖／取材自abematimes）

日女團AKB前成員川崎希2009年從AKB48畢業後，2013年與混血男星亞歷山大(Alexander)步入禮堂，夫妻結婚4年期間，川崎希曾坦言不孕，並積極接受治療，不過在妻子力克不孕時，亞歷山大卻也被拍到和粉絲搞車震，事後川崎希選擇原諒丈夫，並在4月時宣布已懷有兩人愛的結晶。

亞歷山大今年3月被爆車震女粉絲，外傳他下跪求老婆原諒後，兩人重修就好，川崎希隨後也宣布肚皮有喜，並在前天（29日）平安產下兒子，尤其川崎希克服不孕，終於如願懷孕，看著剛出生的兒子，更是讓兩人感動不已。而亞歷山大洗心革面後，誓言每天要幫忙換尿布和餵奶，表示自己決心當好爸爸和好老公。

(中時電子報)