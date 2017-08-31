蝦皮夯賣2折各大名牌鞋 假貨侵權市值驚人

時下最夯的品牌運動鞋在網路上充滿假貨，數量還高達7千多件！原來嫌犯在知名的蝦皮拍賣上販售品牌鞋款，價格只有市價的2折左右，連市價近1500元的品牌拖鞋，居然只賣300元不到，吸引了許多搶便宜的消費者，但其實這些通通都是假貨。

一走進工廠就聞到濃濃刺鼻塑膠味，警方找來搬運工，從上百坪的工廠搬出100多箱的品牌運動鞋，整個工廠到處都可以看到名牌鞋，從nike、愛迪達、喬登等運動品牌，甚至DIOR、LV都有，初步估計至少超過7千件，這些名牌鞋通通被嫌犯拿到知名的蝦皮拍賣販售。

蝦皮夯賣2折各大名牌鞋 假貨侵權市值驚人

搭上品牌球鞋熱潮，尤其是最近最夯的NIKE和喬丹拖鞋，真品市價至少要800元到1500元不等，嫌犯在網路上低價販售仿品，讓消費者以為賺到便宜，其實攏係假，嫌犯不法獲利將近上百萬，侵權市值更是高達500萬，這下被逮恐怕得要吃上牢飯。

(中天)