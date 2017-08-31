遊民跌落廢棄蓄水池受困2天 呼救聲令人發毛

高雄市警消救出跌落左營區廢棄蓄水池的陳姓男子。（呂素麗翻攝）

高雄市左營區廢棄蓄水池用鐵柵欄圍住，警消現場環境安全評估。（呂素麗翻攝）

高雄市警消協助虛弱無力的陳姓男子爬出廢棄涵洞。（呂素麗翻攝）

高雄市左營區廢棄涵洞用鐵柵欄圍住，警消利用破壞器材解開門鎖。（呂素麗翻攝）

「救命啊！」高雄市左營區劉姓鄰長昨天傍晚行經龜山登山步道時，聽到廢棄水庫蓄水池內竟傳出虛弱呼救聲，由於正值農曆7月，呼救聲令劉男心裡發毛，立即報警，警消出動器械將已受困兩天的38歲陳姓遊民從6公尺深的涵洞救出，並將身體多處擦傷、虛弱無力的陳男送醫。

左營消防分隊接獲派遣抵達現場，先用破壞器材解開鐵柵欄門鎖，利用雙節梯並架設省力繩索系統，花了1個多小時才將跌落約6公尺深的陳男救出，虛弱無力的陳男被蚊子叮咬，腰部也受傷直不起來，由救護車送醫。

左營消防分隊小隊長藍俊男說，由於廢棄蓄水池被鐵柵欄圍住，再加2道鎖，洞口又有人孔蓋，平常不可能有人出入，突然聽到呼救聲，讓劉姓鄰長心裡發毛，一度以為聽錯了。

藍俊男表示，廢棄蓄水池內空間很大，地上是爛泥巴，裡面烏漆麻黑都看不清楚，陳男沒辦法動，話也說不清楚，供稱，他平常住在廢棄蓄水池裡，兩天前從別處下到蓄水池底部，爬不上來而受困，他知道蓄水池涵洞靠近一處運動場，因此，忍痛爬到涵洞口下，只要聽到上面有人的聲音就喊救命，「已經喊了兩天了！」

藍俊男說，還好劉姓鄰長聽到呼叫聲，否則陳男可能困死在裡面都沒人發現，「真是命大！」

由於廢棄涵洞內蚊子多，參與救援的人員幾乎無一倖免，被蚊子叮咬的滿頭包。

(中時)