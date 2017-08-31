全國運動會宣傳影片 喚起「屬於自己的運動會」
剛剛結束的世大運，掀起了國內一股極為罕見、全面性的運動熱潮，而緊接著還有一場重要運動盛會「全國運動會」，將於10月21日至26日在宜蘭縣舉行，承辦縣市宜蘭縣政府也在今(31日)發佈全運會的宣傳影片，希望能延續世大運帶給台灣人民的感動，並邀請大家到全國運動會現場為選手加油喝采。
有別於一般運動會規劃的運動競技宣傳型態，宜蘭縣政府的這支全運會宣傳片，是以小學運動會為發想，呈現師生之間的情感，為了班級的榮譽共同努力，藉以打動每個人心中「屬於自己的運動會」。
縣府表示，這支影片歷經長達近2個月的策劃、籌備、拍攝及後期製作，動員凱旋國小全體教職員、學生及各行各業家長代表約400人參與演出，雖然沒有大卡司演員，但在凱旋國小師生們賣力演出之下，這支90秒的宣傳片內容，頗能打動人心。
縣府強調，隨著世大運充滿活力與速度的賽事落幕，除了場上的勝負之外，希望這支影片可以帶大家從不同的觀點來體會運動會的精神。有關大會訊息，請上106年全國運動會官網查詢。
(中時)
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