少子化浪潮襲擊 新北推動混齡教學

教育局於8月21日至8月23日辦理為期3天的混齡教學培力工作坊。（葉書宏翻攝）

教育局於8月21日至8月23日辦理為期3天的混齡教學培力工作坊。（葉書宏翻攝）

教育局於8月21日至8月23日辦理為期3天的混齡教學培力工作坊。（葉書宏翻攝）

新北市106學年度新生入學普通班人數為3萬567名學生，與105學年度2萬8697名學生相較下，微幅增加1870名；而各校新生入學人數在10人以下之學校仍有34校。

少子女化的趨勢已對同儕間互動、文化刺激及學習品質造成衝擊，面對少子女化的挑戰，教育局自105學年度下學期起針對學生數50人以下之小校逐步推動混齡教學。

試辦學校三和國小的藝文老師表示：「從混齡教學中發現年紀大的孩子會帶領學弟妹，分享其成功經驗。其實，怎麼要證明已經學會，能教別人，帶給別人成功的學習經驗，自己也完全學會了。此外，學生在和不同年級學生共同合作完成任務時，也展現高度的學習熱忱和動機。」

雲海國小校長劉世和表示：「試辦混齡教學後，讓學校氣氛更融洽、向心力較強，讓學校與社區成為生命共同體、相互扶持；學校為了讓社區家長更了解推動混齡教學現況，除透過班親會或家長會及其他校內會議外，亦善用學校網站、官方臉書，並邀請家長參與每月一次的親子共學體驗活動，讓家長能夠實際參與。因此，家長也看到孩子的改變，原本人少的限制，變成學校與社區一同進步的優勢。」

另為增進學校校長主任及教師對於混齡教學的了解，教育局於8月21日至8月23日辦理為期3天的混齡教學培力工作坊，透過種子學校分享105學年度下學期試辦成果，由和美國小、三和國小、雲海國小及上林國小針對行政支持與協助、課程設計與規劃、教師專業發展及家長溝通與宣導四個主題進行經驗分享與討論。

教育局長林奕華表示，少子女化的挑戰是教育的重大課題，除了推動小校混齡教學之外，今年教師甄試首開設偏鄉組，協助偏遠地區學校有正式、專長且穩定的師資。也預定106學年度起，於生活課程、綜合、健體、藝文領域全面實施混齡教學，亦鼓勵試辦國語、英語、數學、自然、社會等領域。

此外，教育局編印「混齡教學課程發展導引手冊」，提供各領域實施混齡教學的課程地圖，並給予學校試辦的空間，提供學校最大的支援。

(中時)