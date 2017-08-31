世大運之於台灣 就像柏林世足賽之於德國

8月24日，台北世大運男子籃球賽中韓之戰，吸引了全場的觀眾，熱情的為中華隊加油。（鄭任南攝）

2017台北世大運，成功凝聚台灣民心、重振國族尊嚴。雅言出版社創辦人顏擇雅認為，台北世大運之於台灣，就等於2006柏林世足賽之於德國。

顏擇雅在臉書貼文表示，德國因為納粹的羞恥記憶，一向不愛拿國旗，不愛唱國歌。但2006年柏林世界杯足球賽改變了這一切，那次德國人瘋狂拿國旗在場內為自家球隊吶喊，充分表達身為德國人的光榮，那次世界杯可說是重振德國國族尊榮感的一次關鍵事件。1991兩德統一都沒類似效應。

2006柏林世界杯足球賽，滿場德國球迷揮舞國旗為德國隊加油。(美聯社資料照/franka bruns）

2017年台北世大運，對台灣的意義就好比2006年柏林世界杯之於德國。首先，它帶來多年世代戰爭 (高潮是太陽花)後的一次世代和解。從前都是中老年罵年輕人草莓，年輕人罵中老年只剩一張嘴。但這次中老年都衷心佩服年輕人表現實在優秀，而這次舞台也要靠中老年努力搭建。

好的愛國主義是不排外的。像這次，台灣人雖對自家表現感到振奮，但也樂於給外國選手捧場，搶著跟外國選手合照，很想給他們留下好印象。我們也都感謝外國教練，願意離鄉背井來台灣，幫我們訓練出這麼多的優秀選手。日本足球隊員在比賽當天掃公園讓我們感動，女籃賽事結束我們選手帶著俄羅斯球員一起尬舞也讓我們超感動。

好的愛國主義會讓國家更團結。例如看見原住民選手表現超優，其他族群就慚愧沒為他們做更多。

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顏擇雅指出，若說台灣人意識背後有何共享光榮，我們會說台灣享有自由民主，以和平方式完成兩次政黨輪替。

但我們都知道，自由也好，民主也好，都免不了撕裂社會。但這次世大運，除了一開始的反年改抗爭，就只有帶來尊榮，和解，團結。這是2017年世大運帶給台灣的美好禮物。

(中時電子報)