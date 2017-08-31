弘光科大跨國暑期夏令營 宛如小型國際村
弘光科大舉辦國際混班暑期夏令營，邀請姐妹校學生共襄盛舉，30位大學生來自美、泰、越、日、印尼等國，弘光學生拿著各國國旗獻舞迎接，現場熱鬧滾滾，宛如一個小型國際村。
國際混班夏令營今年已經邁入第3年，國際長田其虎表示，為了增加學生國際視野，加強語言能力，邀請各國姐妹校參加夏令營，不少國際學生第一次出國是來到台灣。
為期兩個禮拜的活動，除了安排上中文課，也把各系特色融入課程裡，像餐旅系便教導製作台灣珍珠奶茶、點心。除此之外，更安排學員參觀台中高美溼地、太陽餅博物館等知名景點，逛勤美綠園道、逢甲夜市、一中夜市，讓學員深入了解台中在地民情，體驗豐富精彩的台灣文化生活。
越南學生Victoria說，「朋友介紹她到台灣，來弘光上課覺得很好玩、很有收穫，也很開心。」另一位美國學生說，「第一次到台灣，感覺非常的新鮮，很喜歡這裡，上課也很有趣。」
為了讓國外的學員適應台灣環境，弘光科大也派出20多名學生當輔導員，應英系黃怜嘉表示，擔任輔導員可以認識很多國外朋友，儘管只是在小細節提供協助，但是，全都使用英文溝通，可以增加自己的語言能力；學生林怡瑩說：「這是很棒的夏令營，我好像身處在國外，以後碰到外國朋友，更會應對及接待。」
(中時)
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