企業愛心贊助 汐止區公所帶獨老快樂出遊

汐止區公所日前獲宏正企業愛心贊助經費，帶獨老快樂出遊，宏正科技董娘董素卿（第一排右三）全程陪同。（汐止區公所提供）

汐止區公所日前獲企業宏正科技公司贊助，帶領在地獨居長者來宜蘭一日遊，不少長者歡天喜地合照，直說「好久沒有玩得這麼開心了！」感謝區公所陪伴他們出遊，區長徐開宇表示，今後會持續規劃出遊活動，讓在地長者健康樂活。

汐止區公所社會課長劉昌松表示，為達成市府長者在地樂活與就養，區公所自今年6月起開始定期為在地10戶獨居長者送餐，並免費提供二手輔具服務；近日規劃花蓮一日遊活動，帶領30多位獨居長者來戶外踏青接觸大自然，結交好朋友同時有益身心健康。

劉昌松說，本次出遊經費更獲得宏正科技公司全額贊助，宏正科技董娘董素卿更全程陪同長者出遊，感謝企業無私愛心，讓獨居長者獲得美好的人生回憶。

(中時)