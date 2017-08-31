山老鼠溜進中橫便道 毒蟲兼差盜伐肖楠

一級木肖楠遭山老鼠集團鋸斷，現場只剩樹頭。（王文吉翻攝）

警方查獲到伐林木工具，還在車上查獲安非他品，逮捕差當山老鼠的毒蟲。（王文吉翻攝）

56歲王男（中）染有毒癮，兼差當山老鼠遭警方查獲。（王文吉翻攝）

「豬肉王」黃嫌覬覦珍貴林木，與鄰居合組山老鼠集團，攀爬台電維修體梯前往盜伐。（王文吉翻攝）

位於中橫便道旁的山林，擁有大片天然肖楠林木，成為山老鼠覬覦的目標。（王文吉翻攝）

毒蟲兼差當山老鼠！家住新北市汐止區的王男、林男，與綽號「豬肉王」的黃男合組山老鼠集團，3人駕駛小貨車，突破中橫便道管制站，從光明陸橋旁的邊坡，爬鐵梯到肖楠林區盜伐；林務局人員昨執行山林保育巡查，發現一塊木頭從山壁滾到路旁，通報員警到場，共查獲4大塊一級木肖楠，還在車上搜出安非他命。

林務局人員昨下午執行山林保育巡查，行經中橫便道15公里，靠近舊光明橋處時，突傳轟隆聲響，原以為發生土石崩塌，不料竟是肖楠段木從邊坡滾落路面。

林務局人員直覺有山老鼠盜採林木，立即向警方報案，員警獲報前往，當場逮捕69歲黃姓主嫌，與56歲王男及32歲林男，還在車上搜出安非他命殘渣。

黃嫌供稱，是聽友人說該處有天然肖楠林，而且剛好設有鐵梯，進出相當方便，為尋找雕刻神像的原木，才準備2千元紅包，請鄰居王男、林男幫忙鋸取，車上毒品是鄰居兩人吸食，跟他沒關係。

林務局麗陽工作站指出，黃嫌等人利用中橫便道1處維修電塔用的鐵梯進出盜伐，該處為國寶級天然肖楠林區，距離鐵梯最近的1棵林木已遭斷頭，共查獲4塊分切好的一級木肖楠，經測量材積為0.70立方公尺，市價數十萬元。

警方查出黃嫌有侵占、詐欺、過失傷害前，因竊取林木手法老練，懷疑幕後有集團操控。警訊後，除依竊盜、違反森林法及毒品條例罪嫌將3人移送法辦，並進一步擴大追查。

(中時)